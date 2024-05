F1 | GP Miami, la sfida Ocon-Alonso per la nona posizione [VIDEO]

F1 GP Miami – Vi riportiamo la sfida tra Esteban Ocon e Fernando Alonso al termine dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In battaglia per la nona posizione, il francese e lo spagnolo si sono sfidati a lungo nelle ultime dieci tornate della corsa, con il primo che è riuscito a resistere a diversi attacchi del rivale, nonostante quest’ultimo avesse un passo decisamente superiore.

Una battaglia emozionante che ha condito una domenica di gara dove non sono mancate sorpresosi e colpi di scena, soprattutto nelle zone di vertice della classifica. Alonso, ricordiamo, ha chiuso la gara in nona posizione proprio davanti ad Ocon, bravo a regalare alla Alpine il primo piazzamento in zona punti della stagione. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.