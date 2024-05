F1 | Alpine in modalità attacco nel fine settimana di Monaco

F1 Alpine GP Monaco – Il caos che solitamente contraddistingue il Gran Premio di Monaco porterà la Alpine non solo a dare il 100%, ma anche a sfruttare tutte le opportunità che si troveranno tra le mani nel corso del fine settimana. Nel media di presentazione pubblicato dalla squadra, Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno espresso il loro entusiasmo alla vigilia dell’ottava tappa di questo campionato, precisando come lo Stradale del Principato sia un’occasione unica – a causa della conformazione della pista e del meteo sempre instabile – per garantirsi punti importanti per muovere una classifica fin qui deficitaria e penalizzata dalla scarsa competitività della vettura.

Ocon spera nella roulette di Monte Carlo

“Monaco è un luogo speciale nel calendario ed è sinonimo di Formula 1 e di storia del motorsport. Come pilota è un fine settimana in cui è necessario dare il meglio di sé e rimanere concentrati per tutto il tempo. Monaco è una pista dove il pilota può davvero fare la differenza. Se ci si sente a proprio agio con l’auto e quest’ultima è ben settata e gira come si vuole, si può correre vicino alle barriere e trovare dei margini di guadagno. È quello che è successo l’anno scorso, quando mi sentivo bene in macchina già dalla prima sessione di prove. Ho un bel ricordo, soprattutto per il podio conquistato. Senza una gara in Francia, questa può essere considerata una gara di casa per noi, insieme a Silverstone. Realisticamente non credo che potremo ripetere le prestazioni dell’anno scorso, ma daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Alpine, Gasly e un conto in sospeso con il Principato

“Questa è la gara più vicina alla Francia di tutta la stagione. Quindi, anche se non è una effettiva gara di casa, è comunque una tappa speciale per noi, avendo così tanto supporto dal pubblico francese. È la gara che attendo di più nel calendario. Qui si possono prendere grandi rischi per ottenere grandi ricompense, come abbiamo sperimentato come squadra l’anno scorso. Ho delle questioni in sospeso da dodici mesi a questa parte qui, quindi non vedo l’ora. È un luogo leggendario. Lavoreremo sodo per trovare il ritmo il più rapidamente possibile e per prendere confidenza con la vettura durante le prove. Da lì avremo bisogno di un po’ di magia al sabato e poi vedremo dove saremo arrivati”.