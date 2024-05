F1 | Ferrari, Leclerc: “Domani possiamo fare grandi cose”

Pronostico rispettato. Dopo aver dato ottime sensazioni sia nelle seconde che nelle terze libere Charles Leclerc ha piazzato la zampata anche nelle qualifiche di Monaco, ottenendo per la terza volta la pole position nelle stradine della sua Montecarlo. Ma rispetto ai due precedenti, l’alfiere della Ferrari si augura che in questo caso la storia possa essere differente per andare a centrare quella che sarebbe la prima (storica) vittoria nel Principato.

La lotta per la pole ha visto Leclerc ottenere sia al primo che al secondo tentativo della Q3 il miglior tempo, ritoccato nel giro conclusivo di quasi un decimo e mezzo.

“È stato bello, qui le sensazioni dopo un giro di qualifica sono speciali – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Sono davvero molto contento del giro, l’entusiasmo è molto alto ed è bello. Tuttavia ora so, ancora di più dopo il passato, che le qualifiche non sono tutto. Per quanto aiutino per la gara, poi bisogna mettere tutto insieme. In passato non ci siamo riusciti, ma ora siamo un team più forte e siamo in una posizione più forte. Sono sicuro che domani possiamo fare grandi cose e l’obiettivo è chiaramente la vittoria”.

Leclerc, discutendo della gara di domani, ha detto: “Ho bisogno di partire bene in griglia e poi, una volta che l’avremo fatto, speriamo che anche Carlos (Sainz, ndr) possa partire alla grande seguendomi in curva 1. Se saremo primo e secondo poi potremo gestire la gara come squadra, sarebbe lo scenario perfetto. Ma qualsiasi cosa accada, dobbiamo portare la vittoria casa”.