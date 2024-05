Formula 1 | Haas, anche Magnussen in bilico per il 2025

Formula 1 Haas Magnussen – Dopo Nico Hulkenberg, anche Kevin Magnussen potrebbe non presentarsi ai nastri di partenza del prossimo mondiale di Formula 1 con i colori della Haas. Secondo quanto riportato dalla testata inglese RacingNews365, l’addio del tedesco alla compagine statunitense starebbe spingendo Ayao Komatsu, team principal della squadra, a varare una vera e propria rivoluzione per il futuro, sfruttando anche la stagione 2025 che si fatto sarà un’avvicinamento verso le tante modifiche regolamentari previste per il 2026.

Haas, Magnussen e la posizione per il 2025

Fra tutti questi cambiamenti potrebbe rientrare anche la figura del pilota danese, in ombra in questo inizio di stagione e mai realmente in grado di offrire delle prestazioni al livello di quelle del compagno. Magnussen, in questo inizio di stagione, ha aiutato la squadra giocando sulla difensiva, creando non poche polemiche all’interno del paddock, ma sul piano della prestazione pura non è mai riuscito ad estrarre il massimo del potenziale della vettura. Una condizione non più accettabile per un team come la Haas che ha bisogno di piloti in grado di sfruttare ogni minima occasione lasciata per strada dai concorrenti per la zona punti.

Le alternative sul mercato

Ecco quindi che, considerando la presenza sempre più certa di Oliver Bearman in squadra nel 2026, si fanno sempre più largo i nomi di Guanyu Zhou, Logan Sargeant ed Esteban Ocon: i primi due arriverebbero in Haas sfruttando la loro nazionalità e il loro portfolio di sponsor, assai ricchi ed utili per la crescita della scuderia capitanata da Komatsu. Il terzo invece, più complicato dal punto di vista dell’andata in porto (Ocon rientra nella rosa dei piloti che girano attorno all’orbita Audi), offrirebbe uno spunto non indifferente sul piano tecnico alla line-up. Esclusa, al momento, una coppia formata da piloti esordienti come avvenuto nel 2023 con Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.