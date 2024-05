F1 | GP Monaco, Leclerc fa esplodere il pubblico con la pole dopo una qualifica super tirata

F1 GP Monaco – Pole straordinaria di Charles Leclerc nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di un’ora estremamente tirata, con tanti piloti racchiusi in meno di un decimo, il monegasco della Ferrari è riuscito a trovare il giro “buono” sul finale della Q3, ottenendo la terza pole position della carriera sulle strade di casa.

Un risultati importante che lui e il team dovranno gestire al meglio in vista della gara di domani, soprattutto dopo le brutte esperienze maturate in passato (Leclerc, nonostante l’importanza della qualifica a Monte Carlo, non è mai riuscito a mettere insieme il tutto). L’alfiere della Rossa si è lasciato alle spalle di un decimo e mezzo il portacolori della McLaren, Oscar Piastri, bravo a garantirsi la prima fila al termine di una sessione pulita ed estremamente rapida.

Leclerc fa esplodere il pubblico a Monaco, Verstappen sbaglia

Piastri, già da ieri, ha sempre mostrato un gran feeling al volante della propria MCL38 ed è pronto a giocarsi delle chance importanti in vista della corsa di domani, la quale si giocherà parecchio sulla partenza e sulla strategia. In terza piazza ha trovato posto l’altra Ferrari di Carlos Sainz, apparso in netta ripresa sul giro secco dopo le difficoltà emerse nelle libere di ieri, seguito da Lando Norris, George Russell e Max Verstappen, autore di un errore alla Santa Devota nell’ultimo tentativo che non gli ha permesso di restare in scia ai migliori.

Domani lo start alle 15.00

Una sbavatura pesante, inattesa dopo una qualifica giocata al vertice, che gli complicherà e non poco la corsa in programma domani alle ore 15.00. Lewis Hamilton ha trovato posto in settima piazza davanti a Yuki Tsunoda e Alexander Albon, mentre a chiudere la top dieci ci ha pensato Pierre Gasly, autore di una gran qualifica nonostante le difficoltà tecniche della sua Alpine. Giornata disastrosa, infine, per Fernando Alonso e Sergio Perez: rispettivamente 16° e 18°, i due non sono riusciti a superare la tagliola della Q1. Appuntamento alle 15.00 di domani per il semaforo verde di questa splendida edizione del Gran Premio di Monaco, la quale si preannuncia incerta.