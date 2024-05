DIRETTA F1 | GP Monaco 2024: LIVE Qualifiche [COMMENTO E FOTO]

Diretta Qualifiche GP Monaco 2024 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Monte Carlo per le Qualifiche! A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni (Q1, Q2 e Q3). Qui a Monaco e qualifiche sono cruciali, forse più che in qualsiasi altro circuito, poiché sorpassare in gara è estremamente difficile e sarà importante per i piloti assicurarsi la migliore posizione in griglia di partenza.

Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati i protagonisti nel terzo turno di libere che si è svolto poche ore fa. In particolare il monegasco ha regalato spettacolo macinando giri veloci e arrivando a pochi millimetri dal toccare le barriere.

Chi conquisterà la pole position? Rimanete con noi per scoprirlo, in diretta da Monaco!

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE QUALIFICHE DALLE 16:00