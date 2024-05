Ferrari | Sainz quinto a Miami: “Spero che gli aggiornamenti ci aiutino”

E’ stato un po’ sfortunato Carlos Sainz, quarto a Miami (quinto per la penalità inflitta dai commissari per aver causato l’incidente con Piastri, ndr) dopo un’ottima partenza e nella quale era riuscito addirittura a tallonare il leader Verstappen, poi però Perez ha ben pensato di frenare in Colorado, rischiando di speronare le due Ferrari e la Red Bull del compagno di squadra. Lo spagnolo è stato quello più penalizzato tra i due Carletti, dopodiché è stato sempre alle spalle di Leclerc, non dimostrando mai di avere un passo superiore al monegasco. Tutto sommato comunque, il quarto posto dimostra la solidità della gara di Carlos, il quale però avrebbe preferito quantomeno salire sul podio. Adesso si pensa a Imola, con questi tanto sperati aggiornamenti e che dovrebbero migliorare la SF-24.

“Speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino – ha detto Sainz. Non saranno così grandi, perché con queste regole si va a piccoli step, non so quanto sarà ma vediamo a Imola. Sono contento per Lando perché si merita di vincere gare in Formula 1: era così già nell’ultimo anno e più, oggi è stato anche fortunato, ma la fortuna arriva per chi se lo merita. Finalmente è arrivata anche per lui, è stato molto bravo”.