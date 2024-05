Formula 1 | Ocon: “L’edizione del 2023 una delizia, ma quest’anno sarà diverso”

Formula 1 GP Monaco Ocon – Presente alla conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Esteban Ocon ha tracciato i propri obiettivi per il fine settimana che scatterà domani pomeriggio nel Principato, precisando come realisticamente sarà difficile replicare il terzo posto ottenuto nella gara dello scorso anno. A causa della competitività della vettura, infatti, il francese dovrà limitarsi a battagliare per la zona punti. Un obiettivo comunque di spessore ed estremamente utile alla squadra, viste le tante difficoltà affrontate da quest’ultima in questa prima parte di stagione.

Ocon tra il ricordo del 2023 e il realismo di quest’anno

“Quella dello scorso anno è stata una grande gara e resta un gran ricordo per me, ma dobbiamo restare coi piedi per terra. Abbiamo avuto tante difficoltà e di sicuro non ci aspettiamo di andare a podio. Il trend è sicuramente positivo, anche perchè abbiamo mostrato dei piccoli miglioramenti che possono farci ben sperare. Su questa pista credo che possiamo estrarre qualcosa in più, ma ovviamente è sempre tutto molto incerto. L’anno scorso in qualifica sono riuscito a tirare fuori un giro parecchio al limite, tant’è che ho toccato diverse volte i muri… insomma è qualcosa che non capita spesso. Correre qui è sempre emozionante e il sabato ci porta ad avere parecchio stress. Dice bene Charles, qui la qualifica è unica e non è uguale a tutti gli altri fine settimana della stagione”.