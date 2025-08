F1 GP Miami | Ferrari, Hamilton: “Tante cose mi impediscono di essere costante”

La Ferrari arriva a Miami dopo il primo podio della stagione conquistato da Leclerc a Jeddah. Cresce l’attesa per vedere, invece, Lewis Hamilton finalmente competitivo con la SF-25. Il sette volte campione del mondo è stato in grado di fare bene soltanto nella Sprint Race in Cina, vincendola. Anche in Florida troveremo il format con la mini gara del sabato, e questo vuol dire una sola ora di prove libere e meno tempo per ottimizzare la monoposto, fondamentale per chi ancora non ha avuto modo di trovare il giusto feeling con il mezzo, e il britannico ne è proprio l’esempio. Nessun dramma, l’adattamento è fisiologico, ma è chiaro che di tempo, in Formula 1, non ne hai mai abbastanza.

“Ci sono molti fattori che mi impediscono di essere costante – ammette Hamilton. Anche in Mercedes, i primi sei mesi furono difficili: serve tempo per abituarsi. Sto lavorando duramente per adattarmi. Non so cosa aspettarmi qui, ma cercherò di dare il massimo e di ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Jeddah, dobbiamo riuscire a ripeterci”.

“Nella Sprint non si possono fare molti cambiamenti rispetto alle prove libere, mentre negli altri weekend, a volte, abbiamo finito per peggiorare la macchina. Adattarsi subito è complicato? È vero, ma ci sono situazioni diverse per ognuno”.

2/5 - (3 votes)