F1 | GP Miami, ecco Norris! L’inglese alla prima vittoria in Formula 1: “Sono al settimo cielo”

Da questa sera la gara di Miami avrà un posto speciale nell’album dei ricordi di Lando Norris. Sul tracciato cittadino che si snoda attorno alle strade dell’Hard Rock Stadium l’inglese ha conquista la sua prima vittoria in Formula. Una grande prestazione quella fornita da Norris che ha colto la grande chance fornitagli dalla Safety Car, entrata in pista nel corso del 29° giro per l’incidente che ha visto protagoniste la Williams di Logan Sargeant e la Haas di Kevin Magnussen.

Approfittando della momentanea neutralizzazione della corsa, Norris è andato ai box effettuando il cambio gomme e rientrando in pista davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Posizione che ha conservato agevolmente fino alla bandiera a scacchi, togliendo così lo zero dalla voce vittorie in carriera in Formula 1.

“Era ora direi! – ha dichiarato Norris al termine della gara – Che gara, l’ho aspettata da tanto tempo e finalmente ce l’ho fatta. Sono davvero felice per tutto il team, finalmente ho portato loro qualcosa. È stata una gara lunga e difficile ma finalmente sono sul gradino più alto del podio. Sono al settimo cielo”.

L’alfiere della McLaren ha aggiunto: “Per tutto il weekend siamo andati bene, nonostante qualche errore, ma oggi siamo riusciti a mettere insieme tutto. La strategia è stata perfetta e ha dato i suoi frutti. Grazie alla McLaren, grazie a tutti. Saluto anche i miei genitori”.

L’inglese, parlando della propria squadra, ha poi concluso: “Sono davvero fiero del team, tante persone mi hanno aiutato nel corso degli anni. Ho commesso qualche errore, ma oggi siamo riusciti a vincere e la vittoria è per loro. Sono rimasto in McLaren perché ho creduto in questa squadra e anche loro in me. Oggi abbiamo vinto tutti insieme”.