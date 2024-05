F1 | Finalmente Lando! Norris sfata il tabù e vince il GP di Miami

F1 GP Miami – Dopo 109 gare, Lando Norris è riuscito a sfatare il tabù vittoria in Formula 1, garantendosi il gradino più alto del podio nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante una prima parte di gara vissuta in sordina, a causa del traffico provocato da Sergio Perez, l’inglese della McLaren – andato più lungo rispetto ai piloti davanti a lui – è riuscito a guadagnarsi la testa della corsa sfruttando un regime di safety car provocato da Kevin Magnussen e Logan Sargeant, mandando di fatto in testa l’intero box McLaren, atteso a risposte importanti dopo il grande aggiornamenti presentato sulla MCL38 in Florida.

Norris entra nel club dei vincitori

Norris, fin qui “eterno” secondo, ha gestito al meglio le fasi conclusive della corsa, anche in virtù del minore chilometraggio sulle gomme hard con cui è arrivato sotto la bandiera a scacchi dopo il regime di safety car. In seconda posizione, lontano circa sette secondi, si è classificato il campione del mondo in carica, Max Verstappen, protagonista di una domenica di gara dove la RB20, al contrario di quanto avvenuto fino ad oggi, non si è rivelata assolutamente dominante. L’olandese, sempre insieme ai diretti inseguitori per la vittoria, ha sofferto un feeling non perfetto con la vettura, soprattutto nelle curve veloci, aspetto che l’ha portato più volte a lamentarsi via radio del bilanciamento complessivo della monoposto. Una condizione inattesa, ma non sorprendente dopo quanto visto venerdì e sabato, che alza e non poco la curiosità in vista dei prossimi appuntamenti.

A Miami si riaccende la sfida fra Red Bull, McLaren e Ferrari

McLaren, infatti, con le ultime novità si è rivelata un concorrente estremamente competitivo ed è lecito aspettarsi una Ferrari ancora più vicina già da Imola, tracciato dove debutterà la versione “B” della SF-24. In terza posizione ha trovato posto uno stoico Charles Leclerc, costretto ad effettuare le tornate conclusive della corsa con delle gomme più vecchie rispetto ai piloti vicino a lui (il monegasco ha dovuto anticipare la sosta nella prima metà di gara per restituire il sorpasso subito al via da Oscar Piastri), seguito a ruota da Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton, che ha concluso nella scia del pilota messicano. Una gara concreta del sette volte iridato, anche se non premiata dalla competitività di una W15 sempre più all’interno di una clamorosa spirale negativa.

GP Miami, i classificati nella top dieci

Yuki Tsunoda ha trovato posto in settima piazza, mentre George Russell e Fernando Alonso sono passati sotto la bandiera a scacchi in ottava e nona posizione. Ultimo piazzamento in top dieci per Esteban Ocon, protagonista di una prestazione di spessore che ha regalato alla Alpine i primi punti del campionato. Una bella iniezione di fiducia per la compagine francese dopo un inizio di stagione alquanto complesso.

Domenica da dimenticare infine per Piastri: l’australiano, dopo una prima parte di corsa vissuta stabilmente nei primi quattro, ha avuto un contatto con Sainz che gli ha danneggiato l’ala anteriore. Un episodio che l’ha fatto scivolare in fondo allo schieramento e che non gli ha permesso di andare oltre la 13° piazza. Prossimo appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova di un campionato che sembra essersi improvvisamente “riacceso”.