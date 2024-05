F1 | GP Miami, Verstappen: “Oggi Norris ha strameritato la vittoria”

Seconda gara della stagione dove Max Verstappen non è riuscito a conquistare la vittoria. Se in Australia era stato costretto al ritiro, a causa di un problema all’impianto frenante sulla sua RB20 numero 1, a Miami il tre volte campione del mondo è stato battuto in pista dalla McLaren di Lando Norris che ha sfruttato l’ingresso in pista della Safety Car e un ottimo passo gara.

Una gara che comunque vede sorridere l’alfiere di Milton Keynes che, grazie al quinto posto del compagno di squadra Sergio Perez, allunga nel Mondiale piloti ed ora può contare su ventisette punti di vantaggio sul messicano.

“Si vince e si perde, sono le corse – ha dichiarato Verstappen al termine del GP – Oggi è stata una gara complicata, già con le gomme medie non avevo delle sensazioni fantastiche. Avevamo un vantaggio ma non come avremmo dovuto. Una volta entrato ai box, sono stato informato dei tempi McLaren e ho capito che erano molto veloci. Poi con le gomme hard avevano più passo, in particolare Lando stava volando. Quello stint è stato particolarmente difficile, ma se in una giornata negativa arrivo secondo lo accetto”.

L’olandese, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Sono felicissimo per Lando, l’aspettava da tempo e sono sicuro che non sarà l’unica vittoria: oggi l’ha strameritata. Ci è mancato del grip oltre al sottosterzo. Io spero che i nostri avversari non si abituino a batterci, però è vero che avremo del lavoro da fare. Sicuramente non è stato un weekend importante a livello di passo gara, ma analizzeremo tutto e cercheremo di tornare più forti”.