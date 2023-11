F1 | Red Bull, Horner esalta Perez per la prestazione di Interlagos

Sergio Perez era chiamato al riscatto dopo il ritiro shock avvenuto in partenza nell’appuntamento casalingo del Messico. L’alfiere della Red Bull ha risposto presente a Interlagos dove, dopo aver preso il terzo posto nella Sprint Race, è arrivato ad un passo dal podio nella gara principale caratterizzata da un duello serratissimo con l’Aston Martin di Fernando Alonso. La Top 3 sfuggita per soli 53 millesimi non cambia il giudizio sull’ottima prova fornita dal messicano, apprezzato da Chris Horner per come ha guidato in Brasile.

Il team principal della Red Bull ha infatti sottolineato come Checo stia riacquistando quella fiducia che sembrava persa fino alle scorse gare. Il messicano, dopo un inizio molto importante di stagione dove aveva ottenuto anche due vittorie, si è perso strada facendo non riuscendo a reggere il confronto con il compagno di squadra Max Verstappen.

Ma il podio a Interlagos, e il mesto ottavo posto colto dalla Mercedes di Lewis Hamilton, hanno permesso a Perez di aumentare il gap dall’alfiere della Mercedes per il secondo posto nel Mondiale piloti: a due gare dalla fine del campionato il messicano può vantare 32 punti di vantaggio sul sette volte campione del mondo.

“Penso che si stia concentrando maggiormente sulle basi – ha dichiarato Horner, citato da Autosport – E penso che questo weekend sia andato bene per lui. Penso che sia stato importante per la sua fiducia. Questo è il Checo che conosciamo e sappiamo di cosa è capace”.

Horner ha poi aggiunto: “Gli darà proprio la spinta di cui ha bisogno andando a Las Vegas, un’altra pista cittadina su cui si esibisce sempre bene. E poi tocca ad Abu Dhabi una settimana dopo”.