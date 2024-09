F1 | GP Italia, McLaren regina nel sabato di qualifiche a Monza [RISULTATI]

F1 GP Italia – Risultato strepitoso per la McLaren nelle qualifiche di sabato a Monza, teatro del 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una Q3 mai realmente messa in discussione dai rivali, Lando Norris è riuscito a conquistare la quarta pole position della stagione, nonché la sesta della carriera, lanciando un altro chiaro segnale a Max Verstappen dopo la vittoria ottenuta sette giorni fa a Zandvoort. L’inglese, al volante di una MCL38 praticamente perfetta, è riuscito a fermare il cronometro a 1’19″911, appena un decimo più rapido dell’altra McLaren di Oscar Piastri, a conferma dell’ottimo stato di forma che sta vivendo la compagine di Andrea Stella in questa parte centrale del campionato. Una situazione di grande vantaggio che il team britannico punterà a confermare anche domani, quando si assegneranno i punti di questo fine settimana mondiale sul tracciato brianzolo.

An absolutely BREATHTAKING qualifying session 😮‍💨 And here's the result at the end of it! 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iX9mO7W5ck — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Norris e McLaren dettano il passo, Russell beffa le Ferrari

Con il terzo tempo, grazie a un super tentativo finale in Q3, ha trovato posto la Mercedes di George Russell, seguito a ruota dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Mercedes, apparsa competitiva fin dal Q1, è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra performance e gestione delle mescole, mentre la Rossa non è riuscita a replicare la forza mostrata nelle libere di questa mattina. Resta comunque una giornata molto positiva per la compagine italiana, soprattutto in virtù delle ultime novità tecniche introdotte in vettura, e c’è la consapevolezza di potersela giocare nelle 53 tornate di gara che andranno in scena domani. Sesto Lewis Hamilton, protagonista di un ultimo tentativo non all’altezza del potenziale della W15 qui a Monza, mentre in settima e ottava posizione hanno trovato posto Max Verstappen e Sergio Perez. La Red Bull, ben sette decimi lontana dalla McLaren, non è mai riuscita a tenere il ritmo dei rivali ed ha confermato le complessità emerse nell’ultimo mese e mezzo.

Your top 3 on the grid for tomorrow ✨ 🥇 Norris

🥈 Piastri

🥉 Russell#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aK01HUkyr1 — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

La top dieci a Monza per il GP d’Italia

Una condizione che, col passare delle settimane, diventa sempre più complicata e che dovrà spingere i tecnici a trovare dei correttivi per il rush finale di questa annata. La presenza della McLaren si fa sempre più minacciosa e un passaggio a vuoto, domani, potrebbe aprire definitivamente un mondiale che fino a qualche settimana fa sembrava in ghiaccio, almeno per il tre volte iridato olandese. Infine, a completare la top ten, Alexander Albon e Nico Hulkenberg, bravo come sempre ad ottimizzare il potenziale della Haas. Appuntamento alle 15:00 di domani per il semaforo verde di questo round mondiale a Monza. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.