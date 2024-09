F1 | McLaren in prima fila a Monza, Piastri: “Ottima prova di squadra”

Un lavoro a metà quello compiuto da Oscar Piastri nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. L’australiano infatti, dopo un buon primo giro effettuato all’inizio del Q3, non si è ripetuto nel secondo e decisivo tentativo. L’alfiere della McLaren dunque non è riuscito a migliorare la precedente prestazione, ma questo non ha impedito alla scuderia di Woking di monopolizzare la prima fila dello schieramento nella gara di Monza che scatterà alle ore 15.

Operazione riuscita da parte della squadra inglese che domani partirà davanti a tutti ed ha la grande chance di recuperare punti ad una Red Bull in difficoltà sul tracciato brianzolo.

“Il mio primo giro nel Q3 è stato piuttosto buono, il secondo invece non è stato sufficiente – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Penso di averlo detto più volte quest’anno, però comunque è una buona prestazione ed è un’ottima prova di squadra. La griglia è stata incredibilmente compatta in questo weekend, per cui non c’erano garanzie di monopolizzare la prima fila”.

L’australiano, discutendo della gara, in particolar modo della partenza e della situazione legate alle gomme, ha detto: “Partire un pochettino più davanti rispetto alla scorsa settimana è sicuramente un aspetto positivo per me. Chiaramente la strada è lunga fino alla curva 1, quindi partire secondo qui non è male. Vediamo anche come si comporteranno le gomme, perché finora il comportamento è stato diverso rispetto al solito a Monza. Potrebbe essere una gara abbastanza emozionante ed entusiasmante con valori così ravvicinanti davanti”.