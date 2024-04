F1 | GP Giappone: la pioggia condiziona le seconde libere

Come previsto, la pioggia è arrivata e ha rovinato i piani di team e piloti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Davanti a tutti si è piazzata la McLaren di Oscar Piastri, autore del miglior tempo in 1:34.725. In seconda posizione troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alle Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo che seguono in quarta e quinta posizione.

Sesto tempo per Lando Norris su McLaren, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Haas di Nico Hulkenberg. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo la Sauber di Valtteri Bottas e l’Alpine di Esteban Ocon.

Gli ultimi due piloti ad aver registrato il tempo sono Guanyu Zhou su Sauber e Kevin Magnussen con la Haas. Max Verstappen non è sceso in pista.