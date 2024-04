F1 | Mercedes, Hamilton soddisfatto della W15 dopo le libere in Giappone

Lewis Hamilton è soddisfatto della prima giornata di prove libere in Giappone. La contentezza del sette volte campione del mondo della Mercedes si rifà a quanto accaduto nella prima sessione, quella che di fatto si è disputata fino alla fine, e la W15 sembra essersi ben comportata. Molto probabilmente, essendo una vettura meteoropatica, le basse temperature del tracciato di Suzuka hanno agevolato le prestazioni. Non abbiamo la controprova per quanto concerne le prove pomeridiane, essendoci stata pioggia, ma Hamilton sembra comunque molto ottimista, come mai a dire il vero in questa stagione.

“La prima sessione è stata ottima per noi – ha detto Lewis. E’ stata l’ora migliore della nostra stagione finora, mai avuto così buone sensazioni con la vettura. Mi sentivo carico in vista delle Libere 2, anche perché ogni pilota ama guidare su questo tracciato. Peccato non aver potuto fare di più: negli ultimi due anni qui abbiamo lottato con una macchina ben lontana da un buon bilanciamento, era difficile da domare. La squadra ha svolto un ottimo lavoro fin dall’Australia e oggi siamo partiti bene, perché la monoposto si è comportata bene. Abbiamo una base migliore dalla quale partire in questo weekend, speriamo di poter costruire qualcosa di bello”.