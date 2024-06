F1 | GP Canada, Magnussen: “Sono ottimista”

Quattordicesimo tempo per Kevin Magnussen nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. Il pilota danese si è detto comunque fiducioso di poter far bene in gara, considerato il passo nel long run.

“Non ho trovato traffico ed è stato positivo. Pensavamo che la pioggia sarebbe arrivata in Q2, quindi siamo usciti con un nuovo set all’inizio, il che significava che se non fosse arrivata la pioggia, non sarebbe stato il massimo, perché con l’evoluzione della pista, non avresti avuto le tue gomme nuove per la fine. Sfortunatamente, la pioggia non è arrivata, quindi il giro che ho fatto nel mio primo run è stato davvero un buon giro, date le scelte di gomme che abbiamo fatto, penso che sia stato il meglio che potessimo fare. Sono un po’ ottimista, il passo nei long run sembrava decente, anche se era sull’asciutto, quindi vediamo cosa farà il meteo ma dovremo essere della partita”

Più in difficoltà Nico Hulkenberg, alle prese con una nuova ala posteriore e con il traffico che lo ha rallentato. Partirà diciannovesimo.

“Penso che siamo usciti un po’ tardi, abbiamo cambiato l’ala posteriore in qualifica perché non sono stato contento della macchina per tutto il fine settimana e ho avuto un problema con l’ala posteriore che non funzionava come dovrebbe, quindi abbiamo deciso di cambiarla prima delle qualifiche. Questo ha cambiato un po’ la nostra tabella di marcia, eravamo in ritardo con i tempi, ed è diventato impegnativo e frenetico. Verso la fine sono stato ostacolato da qualcuno fermo alla chicane, quindi il tutto ha reso le cose un po’ difficili”