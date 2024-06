F1 | Mercedes, Russell: “Sarei dovuto essere davanti di tre o quattro decimi”

George Russell ha conquistato la seconda pole position della sua carriera. In Canada, il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti avendo fatto lo stesso tempo identico di Max Verstappen, ma avendolo ottenuto prima del campione olandese, scatterà dalla prima piazzola come non gli accadeva da Ungheria 2022. Una grande prova figlia di una W15 che si è trovata subito bene a Montreal, con gli aggiornamenti che evidentemente stanno iniziando a funzionare. Non contento, l’inglese crede che avrebbe potuto fare di più.

“Forse la scia mi ha aiutato, ma il mio ultimo giro in Q3 non è stato buono – ha detto Russell. La pole l’ho fatta con gomme usate e il mio miglior crono è stato in Q2. Mi sentivo bene, pensavo di avere ancora più potenziale, stessa cosa per Lewis. C’è stata fortuna nella pole position, ma guardando il passo in generale avrei dovuto essere davanti di tre o quattro decimi. Sono felicissimo di aver conquistato questo risultato ma dobbiamo ancora capire cosa è successo in Q3″.