F1 | GP Belgio, la griglia di partenza a Spa

F1 GP Belgio griglia di partenza – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie all’arretramento in griglia di Max Verstappen, Charles Leclerc scatterà dalla pole position a Spa, mentre alle sue spalle di posizioneranno Sergio Perez, Lewis Hamilton e Carlos Sainz.

Oscar Piastri tornerà posto in quinta posizione, mentre Max Verstappen, Lando Norris e George Russell occuperanno rispettivamente la sesta, settima ed ottava piazzola. Chiuderanno le prime dieci posizioni in griglia Fernando Alonso e Lance Stroll. Appuntamento alle 15.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la diretta di questo Gran Premio del Belgio 2023.

The starting line-up for Sunday! 👀 Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6 Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe — Formula 1 (@F1) July 28, 2023