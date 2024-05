F1 | Gasly ricorda Senna: casco speciale per il GP di Imola [FOTO]

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna in programma questa settimana a Imola, sarà sarà ricco di celebrazioni e ricordi, poiché ricorre il 30° anniversario della tragica scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Il pilota dell’Alpine, Pierre Gasly, omaggerà il tre volte iridato brasiliano con un casco speciale. Il team francese ha recentemente svelato lo speciale casco in occasione di un’emozionante giornata privata a Silverstone organizzata da Sky F1, dove Gasly ha avuto l’opportunità di guidare la Toleman TG183B del 1984 di Senna, la stessa vettura con cui il tre volte campione del mondo ha debuttato in F1.

“Indosserò uno speciale casco per ricordare l’eredità di Ayrton. È stato una grande fonte di ispirazione sin dai miei primi giorni in kart e ho avuto la possibilità e il privilegio di guidare la sua prima auto di F1 a Silverstone un paio di giorni fa. È stata un’esperienza e una sensazione incredibile essere seduto nella sua auto con questo casco speciale. È stata una sensazione unica avere un assaggio di com’era ai tempi, solo un uomo e la sua macchina. Una sensazione e un giorno che non dimenticherò. Grazie a tutte le persone che lo hanno reso possibile”, ha commentato il francese.