F1 | GP Abu Dhabi, non basta Leclerc: Ferrari fallisce il sorpasso alla Mercedes

Secondo posto per Charles Leclerc nell’ultimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1 disputato allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Il monegasco ha così concluso un’annata molto difficile chiudendo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, pagando però un distacco di diciotto secondi dalla RB19 numero 1, ma non è riuscito a regalare alla Ferrari la piazza d’onore nel Mondiale costruttori rimasta alla Mercedes.

Nel finale di gara Leclerc ha lasciato strada libera a Sergio Perez, per permettere al messicano di conservare il podio, dopo la penalità di cinque secondi subita da Checo per il contatto con la McLaren di Lando Norris, ma l’alfiere della Red Bull non è riuscito a costruire il gap necessario per tenere a distanza di sicurezza George Russell che lo ha sopravanzato nella classifica finale della corsa.

“Il sorpasso subito da Perez? Lo abbiamo deciso all’ultimo, perché Checo aveva questa penalità di cinque secondi e quindi volevamo aiutarlo perché finisse davanti a George. Ho cercato di dargli DRS e scia, ma purtroppo non è bastato – ha dichiarato Leclerc al termine della gara, parlando della strategia – Sono contento perché in un weekend come questo non potevamo fare niente di meglio: come team non era scontato arrivare secondi, perché non eravamo i più veloci in questo weekend. Ma abbiamo fatto un lavoro incredibile, facendo tutto alla perfezione, un peccato però aver concluso terzi nel Costruttori”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Il secondo posto nel Costruttori? Era un qualcosa che per me contava in questo finale di stagione, non ci siamo riusciti ma ad ogni modo vorrei ringraziare il team per ave fatto un lavoro così incredibile e per aver lavorato tantissimo fin dalla prima gara. Sapevamo che sarebbe stata una stagione in salit, ci mancavano le prestazioni rispetto ai nostri obiettivi ma abbiamo spinto fino all’ultima gara”.

Sulla partenza e sulla battaglia con Verstappen: “Volevo provarci, ma sappiamo che in gara ci manca il passo rispetto a loro. Anche se l’avessi superato, poi Max mi avrebbe sorpassato in tre-quattro giri”.