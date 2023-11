F1 | GP Abu Dhabi, Russell regala alla Mercedes l’ultimo podio del 2023

George Russell ha concluso la stagione 2023 di Formula 1 ottenendo il podio nel Gran Premio di Abu Dhabi, risultato figlio della penalità di cinque secondi data a Sergio Perez per il contatto tra il messicano e Lando Norris. L’inglese è stato protagonista di una gara movimentata che lo ha visto protagonista di una serrata battaglia soprattutto nella prima fase della corsa, dove ha lottato con la McLaren di Oscar Piastri avendo la meglio sull’australiano nel corso dell’11° giro. I punti ottenuti dai due alfieri della Mercedes, Lewis Hamilton ha chiuso 9° la corsa di Yas Marina, sono bastati alla squadradella Stella per avere la meglio nei confronti della Ferrari e conservare il secondo posto nel Mondiale costruttori.

“La conquista del secondo posto nel Mondiale costruttori significa molto, soprattutto per quelle persone che lavorano in fabbrica e in pista – ha dichiarato Russell al termine della gara – È stata una gara molto impegnativa, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo. Ho deluso la squadra un paio di volte quest’anno, ma sono contento di aver ottenuto la terza posizione dopo la battaglia con Perez”.

Russell poi parlando della rimonta di Perez ha detto: “Non ho capitato quello che è successo, ma ho visto Checo avere un grande passo. Alla fine eravamo molto tesi perché le gomme stavano crollando, ma sono contento di aver assicurato la seconda posizione alla squadra e stasera faremo festa. Quest’anno ho ottenuti pochi podi, ma quanto ottenuto è servito per dare al team un grande risultato”.