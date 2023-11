F1 | Anche ad Abu Dhabi non c’è stata storia: Verstappen chiude il Mondiale 2023 con una vittoria

Nessuna sorpresa nell’ultima gara della stagione. Anche il Gran Premio di Abu Dhabi porta la firma di Max Verstappen. L’olandese è stato protagonista di una gara dominata dall’inizio alla fine, eccezion fatta per il duello con la Ferrari di Charles Leclerc nelle primissime fasi della corsa. Il tre volte campione del mondo dunque conclude il 2023 ottenendo il gradino più alto del podio in una stagione dove è stato assoluto protagonista monopolizzando la scena alla guida della sua Red Bull RB19 numero 1. Verstappen dunque si congeda da questo campionato avendo conquistato 19 successi in 23 gare.

“È stata una stagione incredibile, mi sono emozionato nel giro di rientro perché ero per l’ultima volta in una macchina che mi ha tanto tantissimo. Sono molto contento di aver vinto l’ultima gara, devo ringraziare tutti alla Red Bull perché è stata un’annata straordinaria. Sarà dura ripeterci, facendo qualcosa di simile, ma ci siamo goduti questa stagione”.

Verstappen, completando il proprio pensiero, ha detto: “Dovremmo lavorare tantissimo per eguagliare una stagione del genere, si vuole sempre migliorare però a volte fare meglio non significa solamente vincere più gare e il campionato. Vedremo, noi stiamo già lavorando sodo per il prossimo anno, per potere avere un’altra monoposto competitiva, ma sicuramente gli altri team non resteranno a guardare e vorranno batterci. Noi siamo pronti, ma ora godiamoci questa stagione”.