F1 | GP Abu Dhabi, Ferrari: Vasseur analizza la strategia adottata con Sainz

Quello di Abu Dhabi è stato un ultimo weekend di campionato da dimenticare per Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti, dopo essere stato protagonista al venerdì di un incidente nelle seconde libere e al sabato dell’eliminazione in Q1, ha riscontrato difficoltà anche in gara dove la squadra lo ha richiamato ai box per ritirare la macchina a due giri dalla conclusione della corsa nonostante sia stata classifica al 18° posto.

Discutendo della strategia adottata sulla SF-23 numero 55, che ha destato non pochi dubbi, Frederic Vasseur ha ammesso come tale scelta (quella di montare un doppio treno di gomme dure, mettendo poi le morbide prima del ritiro) non abbia funzionato sia per mancanza di ritmo da parte dello stesso Sainz che per le variabili (eventuali Safety Car, bandiera rossa) venute meno durante la gara.

“Quando devi rientrare al 20° giro non hai altra scelta che montare un secondo set di gomme dure perché se monti le medie dovrai rientrare al 30° giro – ha dichiarato Vasseur, citato da Motorsportweek.com – L’opzione era quella di andare lunghi approfittando di una Safety Car o di una bandiera rossa. Non era una questione di strategia ma di ritmo. Non c’era ritmo e in questo caso neanche la strategia”.

Discutendo nel dettaglio, sui giri reali in cui Sainz avrebbe dovuto effettuare la prima sosta, Vasseur ha aggiunto: “Attorno al 35° giro, al contrario degli altri che hanno fatto 15-20 giri con la media e poi 40 con le dure. L’obiettivo era fare 40 giri con le dure con parte di gara in aria pulita e provare a compensare parte del gap. Sainz era in pista con le stesse gomme di Charles. Abbiamo avuto un problema e dobbiamo capirlo. Non era affatto strategico”.