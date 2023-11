F1 | Red Bull, Horner: il 2024 sarà un anno importante per Perez

Il 2023 di Sergio Perez è stato un anno vissuto tra alti e basi. Dopo una primissima parte di stagione ottimale, dove a Jeddah e a Baku ha ottenuto quelle che poi si sono rivelate le sue uniche vittorie in campionato, il messicano è stato protagonista di un prosieguo di Mondiale molto complicato dove ha pagato lo scotto nel confronto (impietoso) con il compagno di squadra Max Verstappen. Malgrado le difficoltà riscontrate Checo è riuscito a conquistare il secondo posto nella classifica generale, permettendo così alla Red Bull di ottenere per la prima volta nella propria storia la doppietta iridata piloti.

Chris Horner, analizzando la stagione di Perez, ne ammesso come il messicano abbia compiuto un autentico resET che gli ha permesso di tornare a lottare per le prime posizioni. Certamente questa inversione di marcai rappresenta una nota positiva in vista della prossima stagione, dove Checo dovrà fare tesoro delle criticità riscontrate nel 2023.

“Nelle ultime gare ha avuto un reset – ha dichiarato Horner, citato da Crash.net – Il suo ritmo, se si guarda all’analisi di questo fine settimana, è stato molto forte. Deve solo sistemare i suoi sabati. Il suo ritmo di gara è forte. Il suo modo di correre è fantastico. Probabilmente quest’anno ha superato più vetture di quanto si sia detto. Abbiamo solo bisogno che parta tra i primi quattro anziché nono o decimo, o qualunque sia stata la sua media nelle ultime gare”.

Horner ha poi aggiunto: “È comunque arrivato secondo in questo campionato, ha vinto alcune gare fantastiche e ha fornito delle ottime prestazioni. Sa dove sono le aree in cui deve migliorare. Un piccolo reset come affronta le sue gare”.

Il team principal della Red Bull parlando del 2024 ha detto: “Sa che è un anno importante per lui. Si prenderà del tempo quest’inverno per riflettere su dove deve migliorare e sono sicuro che tornerà a lottare l’anno prossimo”.