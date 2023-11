F1 | Ocon svetta nella giornata di test ad Abu Dhabi

F1 Test Abu Dhabi – Esteban Ocon ha chiuso al comando la giornata di test post-season sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Nel corso del pomeriggio, il francese della Alpine è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, ottenendo un crono di 1’24″393, circa tre decimi più rapido della McLaren di Pato O’Ward, tornato a bordo della MCL60 dopo le libere di venerdì mattina.

Ritorno in vettura anche per Frederick Vesti, sceso in pista con la Mercedes W14: il finlandese ha accumulato 106 giri tra mattina e pomeriggio, offrendo alla squadra tanti riscontri interessanti in termini di raccolta dati. Giornata sfortunata invece per l’altro pilota della Mercedes, George Russell, finito contro le barriere quando mancavano pochi minuti alla conclusione della sessione del mattino. Come confermato dalla squadra, l’inglese ha accusato un cedimento alla sospensione che ha provocato l’incidente.

Quarto tempo per Sergio Perez, seguito a ruota da Carlos Sainz, Fernando Alonso e Jack Doohan (Alpine), sempre veloce e convincente a bordo della A523. Completano la graduatoria della top dieci Robert Shwartzman, Logan Sargeant e Charles Leclerc, il quale si è diviso la seconda SF-23 con il compagno di squadra (il monegasco ha girato il pomeriggio, mentre lo spagnolo si è dedicato alla raccolta dati nel corso della mattinata).

Archiviata questa giornata, per piloti e squadre una meritata pausa in vista della full-immersion invernale. L’obiettivo, infatti, sarà quello di arrivare pronti ai test pre-season che andranno in scena tra febbraio e marzo in Bahrain.