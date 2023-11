F1 | GP Abu Dhabi, guizzo Leclerc: Ferrari in prima fila nelle qualifiche di Yas Marina

Charles Leclerc conclude come meglio non poteva l’ultima qualifica dell’anno disputata allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Il monegasco infatti, con un grande ultimo giro, è riuscito a risalire la classifica ottenendo il secondo tempo alle spalle della Red Bull del poleman Max Verstappen. Ancora una volta l’alfiere della Ferrari ha mostrato una particolare sensibilità sul giro secco che ha fatto la differenza rispetto ai rivali. La prima fila ottenuta da Leclerc è il massimo a cui poteva ambire la SF-23 in questa giornata, dove ancora una volta Verstappen ha dominato la scena con la sua RB19 numero 1.

“Considerando il weekend che abbiamo fatto finora non mi aspettavo questo risultato – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Sapevo che nell’ultimo giro dovevo mettere tutto insieme. Nell’ultima sono scivolato troppo, ma penso sia successo a tutti. Sono molto contento di questo secondo posto, temevo di non farcela a superare il Q1 e Q2 ma alla fine siamo riusciti ad ottenere la prima fila ed è fantastico”.

Leclerc, completando la propria disamina sul sabato di Yas Marina, ha aggiunto: “La nostra vettura con le gomme usate fatica un po’ di più, non avevamo tante speranze. Ma con le gomme nuove siamo migliorati e la vettura mi ha dato delle grandi sensazioni. Sono molto contento del risultato ed è stata una grande sorpresa”.

Non è mancato un pensiero alla gara di domani, dove la Ferrari cercherà di sorpassare la Mercedes nel Mondiale a squadre: “Spero vada bene. L’obiettivo è batterli nel Costruttori, quindi spero che anche Carlos possa partire alla grande per poi lottare al mio fianco. Dobbiamo cercare di mettere le nostre vetture davanti ad entrambe le Mercedes. Il secondo posto nel Costruttori è l’unica conta che conta per il sottoscritto in questo weekend”.