F1 | Marko smonta Perez: tifosi messicani infuriati

Quando c’è da fare una critica, il consulente della Red Bull, Helmut Marko, non si tira indietro ma questa volta nel mirino non c’è un pilota qualunque, bensì Sergio Perez, compagno di squadra di Max Verstappen che come ben sappiamo è il pupillo di Marko. Intervistato da Servus TV, l’austriaco non ha perso tempo nel lodare l’olandese nel disprezzare il lavoro di Perez.

“A Monza ha fatto sicuramente uno dei suoi fine settimana migliori. Sappiamo che ha problemi in qualifica, ha alti e bassi. È sudamericano, non è così completamente concentrato mentalmente come Max o Sebastian, per esempio”.

I tifosi messicani hanno commentato infuriati facendo notare l’errore geografico, dal momento che il Messico è in Nord America. Probabilmente resosi conto di aver esagerato nel criticare il pilota della Red Bull, l’80 enne ha poi elogiato la prestazione di Perez in Messico:

“La sua gara a Monza molto buona. Ha dovuto superare tre piloti e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ha superato le Ferrari in piena velocità, ha fatto tutto bene. L’anno scorso ha vinto a Singapore, siamo ottimisti perché non ci è capitato spesso di fare la doppietta”.