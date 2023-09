F1 | Horner non si vede in una squadra diversa dalla Red Bull

Chris Horner è un’autentica bandiera della Red Bull. Il manager inglese è infatti a capo della scuderia di Milton Keynes fin dall’esordio della stessa in Formula 1, avvenuto nel 2005, condividendo gioie e dolori in questa lunga avventura. Soprattutto gioie se si pensa ai titoli vinti nell’era Sebastian Vettel e a quelli ottenuti, e ai prossimi, con Max Verstappen. Un rapporto inscindibile, quello tra la Red Bull e Horner, come ammesso dal diretto interessato che non si vede lontano da questa realtà dove ha stretto rapporti professionali molto importanti.

“Non potevo vedermi con un’altra squadra – ha dichiarato Horner, intervistato da PlanetF1.com – Mi sento così coinvolto, ovviamente, essendo qui all’inizio. Avendo costruito questa squadra e lavorando con persone fantastiche come Adrian (Newey) e tanti grandi, grandi talenti che abbiamo in tutta l’azienda. Non potevo immaginare di indossare un diverso tipo di maglia. Il mio impegno è assoluto e continuerò a farlo finché mi sentirò motivato e capace”.

Da parte di Horner non è mancato un accenno alle prossime sfide, tra le quali figura il nuovo cambio regolamentare che vedrà la Red Bull al fianco della Ford per la progettazione di una propria power unit: “L’eccitazione per me sono i prossimi capitoli per il team, con i nostri motori che debutteranno nel 2026. Sarà la prima macchina prodotta interamente da noi, la prima macchina Red Bull in assoluto. Quindi c’è molto da fare all’interno del gruppo, lato business, ed è davvero entusiasmante”.