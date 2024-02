F1 | Genè promuove la prima giornata in pista della nuova Ferrari SF-24 [VIDEO]

F1 Ferrari SF-24 – Intervenuto ieri pomeriggio durante la diretta dei test di Sky Sport F1 HD, Marc Genè ha promosso l’attività svolta in pista da Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla nuova SF-24, vettura per il mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come entrambi i piloti siano riusciti fin da subito a trovare un buon feeling con il pacchetto. Una condizione confermata la mattina dal monegasco e al pomeriggio dello spagnolo che ha permesso alla Rossa di raccogliere tanti dati positivi sul comportamento della vettura in varie condizioni di utilizzo.

L’obiettivo, adesso, sarà quello di proseguire su questa strada, così da preparare al meglio il debutto mondiale fissato per il prossimo week-end sempre sul tracciato del Sakhir, in Bahrain. Sainz, ricordiamo, ha chiuso la giornata con il settimo tempo, mentre Leclerc – in vettura al mattino e quindi con una condizione di pista ben più calda – si è dovuto accontentare del settimo riscontro cronometrico.