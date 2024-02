F1 | Haas VF-24, Hulkenberg e Magnussen soddisfatti dell’esordio in Bahrain [VIDEO]

F1 Haas VF-24 – Intervistatati dalla stampa al termine della prima giornata di test in Bahrain, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen hanno promosso il comportamento in pista della nuova VF-24, vettura con cui la Haas affronterà il prossimo mondiale di Formula 1, sottolineando come il pacchetto sia riuscito ad offrire i riscontri che tutti quanti si aspettavano dopo il lavoro di sviluppo invernale. La squadra, consapevole delle difficoltà affrontate nel 2023, si è focalizzato principalmente sui long-un, effettuando varie prove con alto quantitativo di carburante. Un lavoro necessario che ha regalato ai tecnici diversi dati da analizzare in vista delle prossime uscite in pista.

Magnussen soddisfatto della giornata di test

“Mi sento molto bene. Fisicamente è stata una buona mattina, anche perchè sempre divertente tornare in macchina dopo l’inverno. Penso che abbiamo avuto una mattinata abbastanza positiva. Ci siamo concentrati solo sui long run e giro dopo giro stiamo cercando di affrontare i problemi che abbiamo avuto l’anno scorso con le gomme. Questo sarà il nostro principale obiettivo e siamo contenti di quello che abbiamo visto stamattina. E’ evidente che c’è ancora molto lavoro da fare, ma tutti sono motivati. Vogliamo imparare il più possibile su questa nuova macchina”.

Hulkenberg completa molti chilometri con la Haas VF-24

“L’attività del pomeriggio si è focalizzata principalmente sui long run. con carburant. L’obiettivo era quello di conoscere meglio la macchina e di provare alcune cose con le gomme. Sappiamo che l’anno scorso è stato il nostro punto debole e oggi volevamo chiarire alcuni aspetti in tal senso È stato tutto positivo e buono, non ci sono stati problemi dal lato tecnico e con 82 giri completati abbiamo raggiunto il target che volevamo”.