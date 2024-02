Test F1 | McLaren, Norris e Piastri contenti dell’affidabilità della MCL38

Test F1 – E’ Oscar Piastri a battezzare la nuova vettura di casa McLaren, la MCL38. L’australiano, alla sua seconda stagione in Formula 1, è sceso in pista nel primo turno della prima giornata di test in Bahrain, completando ben cinquantasette giri. Buone le sensazioni per Piastri, che mira a sfruttare ogni minuto dei test prima dell’inizio della stagione.

Piastri: “Macchina diversa rispetto all’anno scorso”

“La prima giornata di test è andata relativamente bene. E’ stata una buona sessione, è bello tornare in pista e trovare delle condizioni così buone. Vedremo cosa riusciremo a fare fino a venerdì, l’obiettivo è conoscere e comprendere al meglio la vettura prima che cominci il campionato. Direi che ci sono alcune differenze rispetto alla macchina dell’anno scorso, cambiamenti positivi. La partenza è ottima e non vedo l’ora di tornare in pista domani”.

Oscar cede il volante, nel pomeriggio, al compagno di squadra Lando Norris che, con settantadue tornate, chiude la prima giornata di test col secondo miglior tempo. A separarlo dal leader – ovviamente lui, Max Verstappen – ben più di un secondo, ma sono solo test e ogni tempo va preso con le pinze.

Norris: “Vettura affidabile”

“Prima di tutto, sono molto felice di essere tornato al volante. Il nostro primo test con la nuova vettura è andato bene, la macchina mi sembrava molto affidabile, per cui direi che è stata una giornata positiva. Abbiamo lavorato su diverse cose, come previsto durante i test, e abbiamo rispettato e completato il piano di oggi. Ci sono ancora due lunghi giorni davanti a noi, c’è tanto sui cui lavorare e migliorare, ma andiamo nella giusta direzione. Non vedo l’ora di guidare ancora domani e continuare a mettere alla prova la MCL38”.