F1 | Ferrari, una Sprint di studio al Circuit of the Americas

F1 Sprint GP Stati Uniti Ferrari – Nella Sprint sul Circuit of the Americas la Scuderia Ferrari ha raccolto un terzo e un sesto posto – per un bottino complessivo di nove punti, uno in più dei diretti rivali per il secondo posto nel Mondiale Costruttori – oltre a molti dati utili in termini di passo gara. Riferimenti che saranno analizzati a fondo in preparazione del Gran Premio in programma domani alle ore 14 locali (21 CET).

Charles. Al via Charles è scattato benissimo dalla seconda piazzola riuscendo quasi ad affiancare Max Verstappen, che si è difeso stringendo in maniera decisa ma lecita il monegasco in curva 1. Per Leclerc non è stato possibile tentare il sorpasso ed è uscito più lento dei rivali dal tornantino verso sinistra in cima alla salita, prestando il fianco all’attacco di Lewis Hamilton che gli ha portato via la posizione. Il resto della corsa per Charles è stato lineare: ha gestito bene il degrado delle gomme Medium e portato a casa i sei punti della terza piazza.

Carlos. Con Carlos, che scattava sesto, la squadra ha optato per una strategia più aggressiva, schierandolo con gomme Soft per aiutarlo in partenza. Così facendo il team ha anche pensato a domani, raccogliendo dati sul comportamento sul passo di due mescole diverse in vista del Gran Premio. La scelta ha premiato al via, quando Carlos è stato in grado di scavalcare le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri anche se poi nel corso dei 19 giri il degrado degli penumatici ha costretto lo spagnolo a incassare il controsorpasso di Norris e a cedere la quinta piazza a Sergio Perez, chiudendo sesto.

Domani. La squadra è attesa da una lunga notte di studio: i dati telemetrici raccolti, i commenti dei piloti e l’osservazione del comportamento dei rivali saranno approfonditi in vista dei 56 giri in programma nel Gran Premio. Charles scatterà dalla pole position con Carlos in seconda fila, al via dalla quarta casella.