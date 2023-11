F1 | Fondi e telai distrutti nelle libere 1, bruttissima figura nella prima a Las Vegas

Esordio amarissimo per la Formula 1 nel nuovo circuito di Las Vegas. Dopo appena dieci minuti, la prima sessione di prove libere è stata prima stoppata e poi annullata perché un tombino saltato pare abbia distrutto il fondo della Ferrari di Carlos Sainz, il quale in piena velocità è stato costretto a fermarsi dopo l’impatto. La FIA, dopo una rapida analisi sul posto, ha deciso quindi di rimandare il tutto alla seconda sessione per permettere agli addetti al circuito di lavorare anche sugli altri tombini presenti sul tracciato, che ricordiamo non è permanente. Sulla SF-23 dello spagnolo, oltre al fondo, si sta già guardando al telaio, e proprio Esteban Ocon dovrà sostituirlo, con i meccanici dell’Alpine che sono già al lavoro in vista delle libere 2, che potrebbero essere anticipate di mezz’ora così da concedere ai piloti più tempo per provare il nuovo tracciato.

Inutile sottolineare come questa bruttissima figura non faccia una grandissima pubblicità all’evento tanto atteso di Las Vegas, e una chiave di lettura interessante è quella che prevede altissime velocità su un tracciato cittadino, un po’ la novità degli ultimi anni, vedi anche Jeddah e Baku, e questo non fa altro che abbassare le vetture su asfalti non del tutto idonei, mentre una volta girare nelle strade di tutti i giorni prevedeva basse velocità e quindi macchine più alzate (nonostante quanto accaduto a Monaco nel 2016 con Button, ndr). Adesso c’è da lavorare in vista della prossima sessione e del resto del weekend. Gli occhi di appassionati e noi addetti ai lavori saranno concentrati su quanto accadrà in pista tra qualche ora, sperando che nessuno si faccia male.