F1 | Clamoroso a Las Vegas: problemi all’asfalto, le libere 1 durano solo dieci minuti

Risultati F1 – Sessione conclusa in anticipo a Las Vegas. Il primo turno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione, è stato sospeso dopo dieci minuti a causa della bandiera rossa esposta per lo stop della Ferrari di Carlos Sainz. A causare la rottura del fondo della SF23 è stato un avvallamento sull’asfalto, presumibilmente un tombino come annunciato dalla FIA. Insomma, non un grande debutto per questo Gran Premio, già criticato da piloti e addetti ai lavori.

Per dovere di cronaca, nonostante i pochi minuti d’azione, il miglior tempo è stato registrato da Charles Leclerc in 1:40.909. Il monegasco ha preceduto le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, quarto il campione del mondo, Max Verstappen.

Quinta l’Alpine di Esteban Ocon, che ha riscontrato danni al telaio a causa del tombino, seguita dalla Mercedes di George Russell e da Carlos Sainz, costretto allo stop a causa della rottura del fondo, come detto poc’anzi. Yuki Tsunoda segue con l’ottavo tempo davanti a Sergio Perez e Valtteri Bottas che chiudono la TOP 10 dei tempi.

Il secondo turno di prove libere (salvo cambiamenti) è previsto alle ore 09:00.