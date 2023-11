F1 | Jacques Villeneuve: nozze nel paddock di Las Vegas! [FOTO]

F1 GP Las Vegas – Qualche giorno fa vi avevamo parlato del fatto che gli organizzatori del Gran Premio di Las Vegas, in programma questo weekend, hanno allestito una cappella all’interno del paddock che permette ai presenti di convolare a nozze. Il primo matrimonio ad essere celebrato è stato quello tra il campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve e la sua compagna Giulia Marra. I due erano già sposati ma la modella e presentatrice italiana ha voluto fare una sorpresa a suo marito, organizzando il matrimonio che sicuramente non è passato inosservato.

Just Jacques Villeneuve getting married in the paddock. Standard start to a Thursday at an F1 track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/94JZG0Gcrl

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 17, 2023