Quello che si è concluso ad Abu Dhabi è stato un anno da (pochi) alti e (tanti) bassi per Sergio Perez. Il messicano, dopo un ottimo inizio di stagione dove aveva conquistato due vittorie, si è perso strada facendo non riuscendo a reggere il passo del compagno di squadra Max Verstappen che ha letteralmente monopolizzato la scena ottenendo ben diciannove successi in ventidue appuntamenti. Nonostante le difficoltà riscontrate lungo il cammino che hanno portato Checo ad affidarsi a un mental coach, l’ex Racing Point è comunque riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia.

Archiviato il 2023 è tempo di pensare alla prossima stagione, nella quale Perez vuole essere protagonista andando alla caccia del campionato del mondo. Un’impresa che si preannuncia molto ardua, come ammesso dallo stesso messicano, che però è intenzionato a migliorare il piazzamento dell’ultimo campionato. E per migliorarlo non può fare altro che sfidare proprio il teammate Verstappen.

“Adesso il mio obiettivo principale è diventare campione – ha dichiarato Perez, citato da RacingNews365 – Sono già arrivato secondo e voglio solamente migliorare – Tuttavia sono consapevole di quanto sia grande questa sfida. Dobbiamo quindi sfruttare appieno questo periodo invernale per poter raggiungere immediatamente il picco la prossima stagione, e poi mantenere quel livello per il resto della stagione”.

Perez, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Alla fine conta solo la tua posizione dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. Devi poter contribuire in questo modo ai successi della squadra. Sono consapevole degli alti e bassi che ho avuto, ma sono serviti da lezione. Questo è importante ed è positivo. Quest’anno ci ha reso più forti e possiamo guardare avanti”.

Il messicano poi, parlando dei vantaggi in chiave 2024 rispetto alle criticità patite negli ultimi mesi, ha concluso: “Si tratta principalmente della macchina e di come posso ottenere il massimo sui vari circuiti. Penso di aver fatto molti progressi in quell’area insieme al mio team di ingegneri. Sappiamo come ottenere la massima prestazione dalla vettura”.