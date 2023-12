Il 2023 ha incoronato la Red Bull e Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes e l’olandese hanno letteralmente rubato la scena in pista, mostrando un’autentica supremazia che ha portato la monoposto anglo-austriaca a conquistare la bellezza di ventuno vittorie (19 con Verstappen, 2 con Perez) in ventidue appuntamenti.

L’unico successo non firmato dalla squadra di Milton Keynes è stato colto dalla Ferrari di Carlos Sainz a Singapore che, tra l’altro, ha permesso a Frederic Vasseur di ottenere il suo primo trionfo in Formula 1 come team principal. Il francese ritiene che anche nel 2024 Verstappen, e quindi la Red Bull, sarà il punto di riferimento in griglia.

Per Vasseur la stagione da poco conclusa è stata la prima trascorsa al comando della Ferrari. Un anno non certo semplice per la squadra del Cavallino che ha dovuto fare i conti con una monoposto molto critica. Ma al tempo stesso, nonostante le difficoltà emerse soprattutto nella prima parte di stagione, il team principal della Ferrari ha voluto sottolineare i miglioramenti operati nella seconda metà del campionato. Ma ciononostante la Ferrari non è riuscita ad avere la meglio nel duello con la Mercedes, dovendosi così accontentare della terza posizione nel Mondiale costruttori.

“La chiave è non arrendersi mai, guardare sempre avanti – ha detto Vasseur, intervistato da Sky Sport F1 – Dopo i Gran Premi di Silverstone e Budapest si parlava che la Ferrari avrebbe potuto concludere al quinto posto nel Mondiale costruttori vedendo la rimonta della McLaren. Quello è stato un momento complicato, arrivato molto avanti nella stagione. Ma alla fine dell’anno abbiamo ottenuto qualche punto in più dell’Aston Martin, una cinquantina in più della Mercedes e di più rispetto alla McLaren. Questo dimostra che tutto è possibile, abbiamo impiegato del tempo ma siamo riusciti a trovare la strada. Bisogna prestare attenzione ai dettagli”.

Vasseur, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Verstappen sarà ancora il riferimento. Red Bull ha un vantaggio importante e sicuramente migliorerà il prossimo anno. Ma se guardiamo all’ultima parte del Mondiale siamo migliorati dal punto di vista tecnico, avvicinandoci sia in qualifica che in gara. Continuando in questo modo potremmo portarli a commettere errori. Se fai un passo in avanti ottieni motivazione e gli altri fanno un po’ più fatica. Dobbiamo procedere un passo alla volta, senza pensare di poter vincere subito. Dobbiamo mettere pressione a Max e alla Red Bull e vedremo cosa accadrà”.