F1 | Vasseur analizza il suo primo anno in Ferrari

Il 2023 ha rappresentato il primo anno di Frederic Vasseur al timone della Ferrari. Il francese, chiamato dal Cavallino come successore di Mattia Binotto, approfittando del pranzo di Natale organizzato con la stampa specializzata ha fatto il punto su questi mesi trascorsi a capo della GeS. Vasseur, così come tutta la squadra, ha dovuto fare i conti con una monoposto molto critica che ha concluso l’anno al terzo posto nel Mondiale costruttori ottenendo un solo successo (l’unico del 2023 non firmato Red Bull) conquistato Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore.

“Un anno fa è stata una vera sfida perché sono arrivato piuttosto tardi – ha dichiarato Vasseur, citato da RacingNews365 – Ci sono state tante cose da gestire, capire e scoprire in un paio di settimane. Mancavano quattro settimane alla presentazione e cinque o sei settimane prima della gara del Bahrain. Ma ora penso che sia una situazione molto più comoda. Conosco quasi tutti nell’azienda, nel sistema, ho una migliore comprensione di tutto questo. Penso che sto facendo un buon lavoro, un lavoro migliore rispetto allo scorso anno”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Dobbiamo mantenere lo slancio e penso che anche se l’ultima parte della stagione sia andata abbastanza bene non è mai abbastanza, non dobbiamo fermarci. Tutti mi hanno detto che ‘alla Ferrari, vedrai, inizierai la stagione molto bene e poi peggiorerai. E credetemi, dopo Jeddah o Melbourne, ho detto: ‘Ma cavolo?’ Se questa è la parte migliore della stagione allora saremo in grossi guai'”.

Il manager francese, completando il proprio pensiero, ha detto: “La percezione che si ha dall’esterno della Ferrari probabilmente è sbagliata. Quando ero fuori pensavo sempre che la squadra avrebbe reagito in modo eccessivo ad ogni singolo evento. Ma la squadra era molto, molto calma dopo Melbourne. Eravamo cauti riguardo alla situazione e ai punti deboli della monoposto”.