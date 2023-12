Intervistato dal quotidiano Osterreich in merito al suo futuro, il consulente della Red Bull, Helmut Marko ha ammesso che ci saranno delle discussioni in settimana, confermando così le voci di paddock su una presunta lotta di potere tra l’80enne e il team principal Christian Horner. Una di queste è che quest’ultimo vorrebbe cacciare Marko e diventare un capo generale per entrambi i team della Red Bull, incluso il team Alpha Tauri.

“Le decisioni sono ancora aperte, incluso quello che farò dopo. Il mio attuale contratto scade alla fine del 2024”, ha commentato Marko il cui status alla Red Bull è cambiato dopo la morte di Dietrich Mateschitz, avvenuta poco più di un anno fa.

“Ora c’è una cerchia allargata di persone che include Mark Mateschitz, i thailandesi e Oliver Mintzlaff. Il modo in cui siamo stati in grado di decidere le cose con Dietrich è stato unico”.

Marko può contare dalla sua il supporto di Max Verstappen, il quale ha ha chiarito che non permetterà che il suo mentore venga cacciato.

“Questo è un argomento complesso. Ovviamente ho anche un obbligo nei confronti della Red Bull e di Max. Ciononostante, l’intero pacchetto deve essere adeguato. Nulla è stato ancora deciso”, ha concluso l’austriaco.