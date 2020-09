F1 | Ferrari, Sebastian Vettel: “Non ero a mio agio con la vettura, la gara sarà complicata”

L’ultima volta in Q3 è stata a Silverstone, per la prima delle due gare sul circuito britannico; nell’ultimo weekend, Sebastian si è addirittura fermato in Q1. Stavolta, al Mugello, Vettel riesce almeno a passare il taglio per il Q2, ma si ferma in quattordicesima posizione. Scatterà domani dalla settima fila, accanto all’ex compagno di squadra Kimi Raikkonen, davanti a lui con la sua Alfa Romeo. Un risultato ancora una volta deludente che, certo, non fa male come quello di sabato scorso sul circuito di Monza, ma lascia comunque l’amaro in bocca nel weekend in cui si celebrano i 1000 gran premi della Scuderia Ferrari.

“Ho commesso un errore in Q1, eppure sono stato in grado di migliorare il mio tempo e passare il turno. Poi però non siamo più stati capaci di progredire e far crescere la nostra prestazione. Dobbiamo dare un’occhiata ai dati, ma fino a questo momento non mi sono sentito troppo a mio agio con la vettura” ha spiegato il quattro volte campione del mondo.

“Ci proverò, tuttavia domani la gara sarà piuttosto complicata, specie considerando la mia posizione di partenza dalla quale sarà difficile mostrare il nostro vero passo. Non posso essere contento di questo risultato, ma devo ammettere di aver faticato un po’ fin qui in questo weekend. Vediamo cosa succederà domani. Per quanto riguarda i sorpassi, tutti dicono che qui saranno quasi impossibili, ma in effetti non abbiamo mai gareggiato al Mugello, quindi com’è per davvero lo scopriremo solo domani”.