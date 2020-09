F1 | Ferrari, Laurent Mekies: “Domani dovremo essere perfetti”

La qualifica del gran premio numero 1000 della Ferrari vede, ancora una volta, due situazioni opposte e contrastanti: Sebastian Vettel si ferma nel Q2, mettendo la sua Ferrari in quattordicesima posizione; d’altro lato Charles Leclerc scatterà dalla quinta posizione, primo dopo le due Mercedes e le due Red Bull. Il monegasco è stato probabilmente aiutato anche dalla bandiera gialla causata, a fine Q3, da Esteban Ocon: in molti sono stati costretti ad alzare il piede e Charles ha tenuto la sua posizione. Discorso diverso, invece per Sebastian, che non entra in Q3 dalla prima gara di Silverstone.

“Dopo due weekend molto duri come quelli di Spa e Monza volevamo invertire la tendenza e credo che ci siamo riusciti – ha dichiarato il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies – Charles ha ottenuto un quinto posto, ritornando almeno il sabato davanti al gruppo di piloti che di solito si danno battaglia in pochi decimi, che rappresenta il massimo cui possiamo attualmente puntare. Per Sebastian il risultato non è stato altrettanto buono, ma i distacchi sono stati molto ridotti: cinque millesimi in meno e avrebbe guadagnato due posizioni. Domani ci aspetta una gara molto difficile su una pista impegnativa tanto per le vetture che per i piloti ma affascinante e spettacolare“.

“Ci saranno almeno dieci monoposto in lotta per le posizioni immediatamente dopo il podio e dovremo essere perfetti sotto ogni punto di vista: strategia, affidabilità, operazioni in pitlane. L’obiettivo rimane quello di sempre: raccogliere quanti più punti possibile, con la motivazione supplementare di voler onorare al meglio i mille Gran Premi della Scuderia nel Campionato del Mondo di Formula 1″ ha concluso il direttore sportivo.