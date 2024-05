F1 | Ferrari, Sainz: “Safety Car un giro troppo tardi, avrei potuto vincere!”

Pensa di aver perso una grossa chance di vittoria Carlos Sainz, quarto al traguardo del Gran Premio di Miami dopo una gara sempre all’inseguimento sin dalla partenza, visto che dopo uno scatto importante dai blocchi è stato quasi centrato in pieno da uno spericolato Perez, il quale ha involontariamente quasi provocato una bel patatrac con il compagno di squadra e le due Ferrari. Lo spagnolo è stato anche sfortunato con l’ingresso della Safety Car, arrivata un giro troppo tardi e con la sosta appena effettuata, e secondo Carlos questo ha distrutto le sue possibilità di successo. Degna di nota la bella lotta con Piastri, spina nel fianco delle due Rosse per gran parte della gara, fino al momento dell’ala rotta proprio nel tentativo di sorpasso, andato a buon fine, da parte del #55.

“La mia partenza è stata molto buona, ma alla prima curva ho dovuto evitare Perez che era arrivato lungo e sono scivolato dalla seconda alla quarta posizione – ha detto Sainz. Da quel momento mi sono trovato in un trenino di monoposto tutte con DRS: ho provato ad aumentare il gap trattando con cura le gomme per provare a ritardare il pit stop e tentare quindi una strategia differente. Purtroppo la Safety Car è intervenuta al giro successivo alla mia sosta e così abbiamo perso la possibilità di lottare per la vittoria. È stata comunque una buona gara, con un ritmo sempre competitivo che ci ha consentito di portare a casa punti importanti. Ora pensiamo al prossimo Gran Premio”.