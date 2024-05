F1 | Ultim’ora Ferrari: Sainz penalizzato a Miami per il contatto con Piastri!

E’ arrivata nella tarda notte italiana la penalità nei confronti di Carlos Sainz, il quale ha preso cinque secondi sul tempo di gara per aver causato l’incidente con Oscar Piastri nelle ultime fasi di gara del Gran Premio di Miami. Al pilota della Ferrari quindi un’ulteriore beffa, e passa dal quarto al quinto posto, favorendo Sergio Perez, il quale non solo ha distrutto la prima parte di gara ai due ferraristi con quella manovra da bowling in partenza, ma beneficia anche per un contatto che, obiettivamente, non sembrava per nulla pericoloso e da valutare come incidente di gara senza troppi casi montati.

SENTENZA: CARLOS SAINZ PENALIZZATO DI CINQUE SECONDI

Gli Steward hanno ascoltato il pilota della vettura 81 (Oscar Piastri), il pilota della vettura 55 (Carlos Sainz), i rappresentanti dei team e hanno esaminato le prove video e hanno stabilito che Sainz stava sorpassando Piastri alla curva 17, quando ha perso leggermente il posteriore ed è entrato in collisione con l’auto 81. La collisione ha provocato danni all’ala anteriore della McLaren. Per noi – si legge nella nota dei commissari sportivi – era chiaro che la colpa della collisione fosse di Sainz. Nel tentativo di sorpasso la vettura 55 ha frenato tardi, ha mancato il punto di corda e nell’operazione ha perso il posteriore, con conseguente collisione.

Sebbene la vettura 81 stesse cercando di sterzare per contrastare il tentativo di sorpasso, ha comunque dato spazio sufficiente alla vettura 55. Date le circostanze, riteniamo che la responsabilità della collisione sia principalmente dell’auto 55. In questo caso abbiamo tenuto conto, come fattore attenuante, del fatto che se non fosse stato per la leggera perdita di controllo del posteriore da parte della vettura 55, la collisione probabilmente non sarebbe avvenuta e la lotta sarebbe stata dura ma regolare. La penalità standard per una collisione è di 10 secondi con 2 punti di penalità. Alla luce delle circostanze attenuanti, imponiamo quindi una penalità di 5 secondi con 1 punto di penalità.