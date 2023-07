Formula 1 | GP Ungheria, Leclerc settimo con la Ferrari: “Non sono demoralizzato”

Altra gara anomala da parte della Ferrari e di Leclerc. Il pilota monegasco è arrivato settimo in Ungheria, ma la sua domenica è stata condizionata da diversi errori, sia suoi che del team: intanto una sosta molto lunga per via di un problema di inserimento della gomma posteriore, e poi lo stesso Charles ci ha messo del suo superando i limiti di velocità in pit-lane, prendendo cinque secondi di penalità. Il passo della SF-23 non è stato soddisfacente, di fatto la monoposto rossa era la quarta forza in pista, alle spalle e non di poco anche di Mercedes e McLaren, superiore solo alla decadente Aston Martin.

“Sapevamo di trovarci meglio su questa pista, ma non abbiamo i dati delle simulazioni degli altri per capire a che punto siano rispetto a noi – ha detto Leclerc in mixed zone. Gli altri si sono trovati meglio di noi, e dobbiamo lavorare sulla sensibilità di questa macchina con il vento. E’ difficile da gestire, so di ripetermi, ma bisogna dare il massimo. La prima parte della stagione è stata molto difficile, ma continuando a impegnarci i risultati arriveranno. Non sono mai demoralizzato, ti ringrazio per questa domanda, ma io proverò sempre fino all’ultima gara a dare tutto. Purtroppo ci sono tanti problemi di radio, non se sentite alla TV, ma su quattro parole dette se ne sente solo una, ma tutto era molto chiaro, quindi non ci sono state tante discussioni per questo. Purtroppo con questa macchina non possiamo fare nulla di speciale, il nostro momento arriverà con il lavoro”.