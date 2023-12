F1 | Ferrari 2024, Vasseur tiene bassa l’asticella

Nessuna roboante promessa. Frederic Vasseur ha deciso di mantenere un basso profilo in vista della prossima stagione dove la Ferrari sarà comunque chiamata a invertire la tendenza vista nel 2023. Il team principal del Cavallino, nel tradizionale pranzo di Natale con la stampa specializzata, ha ammesso come la monoposto 2024 (la presentazione si terrà il 13 febbraio) sia chiamata a progredire ma al tempo stesso bisogna rimanere cauti in attesa dei riscontri della pista.

“Non prometto nulla – ha dichiarato Vasseur, come riportato da Leo Turrini sulle colonne del Quotidiano Nazionale – Dobbiamo concentrarci sul fare il meglio possibile ed il regalo per i tifosi non sarà a Natale, ma cercare di fare il massimo possibile da marzo in poi. A Natale si possono solo fare promesse e non voglio farne, vedremo se ci sarà un regalo di Pasqua! È sempre una questione di decimi di secondo”.

Vasseur, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Dobbiamo sicuramente fare un passo in avanti e non sottovaluto la difficoltà. Rivoluzione? Noi ci concentriamo su noi stessi e stiamo facendo buoni progressi, ma sarà poi il confronto con gli altri a farti capire a che livello sei. I piloti sono pienamente coinvolti nello sviluppo della vettura e penso che siamo sulla strada giusta, ma non so come andranno gli altri. Lo vedremo in Bahrain”.