F1 | Sainz senior: “In Ferrari sono contenti di Carlos”

Le trattative per il prolungamento del contratto di Carlos Sainz e la Ferrari, attualmente impostato fino alla fine del 2024, continueranno con l’inizio del nuovo anno. A riferirlo è stato il papà del pilota del Cavallino che inoltre ha sottolineato come la stessa squadra di Maranello sia soddisfatta delle prestazioni dello spagnolo.

In una stagione complicata, come quella che si è conclusa da poco più di un mese con l’appuntamento di Abu Dhabi, l’unica grande gioia della Ferrari porta la firma di Sainz che ha conquistato la vittoria nella trasferta di Singapore. Un successo, quello ottenuto da Carlos tra le strade di Marina Bay, che si è rivelato l’unico non ottenuto dalla Red Bull che ha chiuso il 2023 ottenendo ben 21 successi in 22 appuntamenti.

Lo stesso Sainz in recenti interviste ha ammesso come voglia giungere quanto prima alla classifica fumata bianca sul rinnovo con Ferrari, in modo tale da non iniziare in scadenza la prossima stagione. Sui prolungamenti contrattuali di Sainz e di Charles Leclerc ne ha discusso nelle scorse settimane Frederic Vasseur, con il team principal della Ferrari che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di arrivare alla firma di entrambi prima dell’inizio del prossimo campionato.

“Dalla Ferrari ci hanno fatto sapere che sono contenti di Carlos, almeno questo è quello che ci hanno detto – ha dichiarato Sainz senior, intervistato dal programma spagnolo Partidazo de COPE – Credo che ora, con l’inizio del nuovo anno, proseguiranno le trattative che sono in corso per il rinnovo. E vedremo che tipo di novità ci saranno”.