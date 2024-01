Nelle scorse settimane, in occasione del tradizionale pranzo di Natale con la stampa specializzata organizzato in quel di Maranello, Frederic Vasseur ha ammesso come la Ferrari desideri chiudere la pratica riguardante i rinnovi di Charles Leclerc e di Carlos Sainz prima dell’inizio del Mondiale 2024. A tal proposito, analizzando le trame del mercato, il giornalista nonché corrispondente di Formula1.com Lawrence Baretto ha sottolineato come la priorità della squadra del Cavallino sia di garantirsi innanzitutto il prolungamento contrattuale di Leclerc e successivamente trovare l’accordo anche con Sainz.

“Un finale impegnativo di 2023, con la Ferrari impegnata in una battaglia con la Mercedes per la seconda posizione (che alla fine l’ha vista uscire sconfitta), ha fatto sì che non ci fosse molto tempo per discutere sui rinnovi contrattuali di Charles Leclerc e Carlos Sainz – ha scritto Baretto su Formula1.com – Entrambi sono ansiosi di sistemare presto il loro futuro – idealmente prima dell’inizio della stagione – e sembra che ci sia il desiderio da parte dei vertici della Ferrari di farlo”.

Baretto, continuando il proprio focus mercato, ha poi scritto: “Fonti dicono che le trattative contrattuali con Leclerc stanno avendo la precedenza, con la Scuderia desiderosa di garantire che il pilota a cui è stato assegnato un grosso contratto per l’ultimo ciclo continui la sua permanenza nella squadra del Cavallino Rampante per il prossimo futuro. Una volta risolto tutto, è probabile che la Ferrari si muova rapidamente per mantenere Sainz. Lo spagnolo è desideroso di un contratto biennale che gli dia stabilità e lo porti nella prima stagione del nuovo ciclo regolamentare (nel 2026) dove la Ferrari avrà la possibilità di fare un grande balzo in avanti”.

Se invece Sainz non dovesse rinnovare? Baretto ha discusso anche di questa possibilità, parlando anche del candidato principale a colmare l’eventuale addio dello spagnolo.

“Se non si riesce a raggiungere un accordo, alla Ferrari non mancano le opzioni a cui rivolgersi con Alex Albon forse uno dei più quotati. Ma allo stato attuale, la priorità è mantenere Leclerc e Sainz”.