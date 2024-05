F1 | GP Monaco, prove libere 3: Leclerc ancora davanti, ma Verstappen è lì

F1 GP Monaco – Super battaglia di vertice al termine della terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento di questo mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine degli ultimi 60 minuti di lavoro “liberi” sullo Stradale del Principato, Charles Leclerc è riuscito a confermare le buone sensazioni emerse ieri pomeriggio, ottenendo il miglior tempo con un crono di 1’11″369, circa due decimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen, apparso comunque ancora non soddisfatto del feeling con la propria RB20.

Leclerc si prende dei rischi, Verstappen pronto a rispondere

L’alfiere della Ferrari, bravo a limare il tempo di giro in giro, ha promosso a pieni voti il potenziale della SF-24, ottenendo dei riscontri di assoluto spessore anche nel confronto con il compagno di scuderia Carlos Sainz (7°). Riscontri di spessore che l’idolo di casa dovrà confermare anche nella qualifica che andrà in scena questo pomeriggio alle 16.00.

Il Campione del Mondo in carica, invece, ha abbassato di parecchi decimi i propri riscontri sul finale della sessione (probabilmente Red Bull ha alzato la livella sul fronte motore), lamentando però delle sensazioni non buone sulla vettura. Un allarme, confermato anche da Sergio Perez (5°), che dovrà spingere la squadra a lavorare sul set-up in vista della sessione che stabilirà l’ordine di partenza per la gara di domani.

La top dieci delle FP3 a Monaco

Terzo un ottimo Lewis Hamilton, a conferma di una Mercedes comunque competitiva nel Principato, seguito da Oscar Piastri con una McLaren leggermente più attardata rispetto ai rivali, Perez, George Russell e Sainz. Lando Norris ha concluso la mattinata con l’ottavo riscontro, mentre Yuki Tsunoda e Fernando Alonso hanno occupato le ultime due posizioni in top dieci.

Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio per la sessione che stabilirà l’ordine di partenza del Gran Premio di Monaco in programma domani. Leclerc, dai tempi emersi questa mattina, appare come il favorito numero uno per la conquista della pole position, ma attenzione alla Red Bull di Max Verstappen, pronto comunque a sferrare il proprio attacco ai rivali.